Weitere neun Monate : Bundestag verlängert Anti-IS-Mandat der Bundeswehr

Ein Blick in den Deutschen Bundestag. (Archiv, Symbol) Foto: Jens Krick / dpa

Berlin Die Bundeswehr beteiligt sich auch weiterhin am internationalen Militäreinsatz gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) auf der arabischen Halbinsel. Syrien ist allerdings nicht mehr als Einsatzgebiet enthalten.

Der Bundestag verabschiedete am Freitag in Berlin eine Verlängerung des Anti-IS-Mandats um neun Monate, bis zum 31. Oktober dieses Jahres. Weiterhin können demnach maximal 500 deutsche Soldatinnen und Soldaten eingesetzt werden. Syrien ist allerdings nicht mehr als Einsatzgebiet enthalten.

In namentlicher Abstimmung votierten 555 Abgeordnete für, 110 gegen die Fortführung des Einsatzes. Es gab eine Enthaltung.

Deutsche Soldaten sind seit 2015 an der internationalen Anti-IS-Mission beteiligt. Die Bundeswehr operiert dabei an verschiedenen Standorten und in mehreren Ländern. Im Irak steht die Ausbildung der dortigen Streitkräfte für den Anti-Terror-Kampf im Mittelpunkt. Darüber hinaus dient ein von der Bundeswehr betriebenes Überwachungsradar im Irak der Koordination im Luftraum.