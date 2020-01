Kolumne „Hier in NRW“ : Wohnen und Klima

Düsseldorf Die Folgen der Klimawende auf die Wohnungswirtschaft werden unterschätzt.

Mietern und Eigentümern droht eine Kostenlawine. Der breite Konsens für mehr Klimaschutz wird vor der Wohnungswirtschaft kaum Halt machen. 11,5 Prozent der Treibhausgasemissionen entfallen in NRW auf private Haushalte. Zum Vergleich: Autos tragen knapp 18 Prozent bei. Autofahrer werden an den Folgekosten der Klimawende bereits erheblich beteiligt. Sie müssen Fahrverbote hinnehmen, durch Umweltabgaben verteuerte Spritpreise, durch Umweltauflagen verteuerte Autos, in Kürze wahrscheinlich ein Tempolimit und mittelfristig wohl notwendige Investitionen in E-Autos. Man könnte ihre Daumenschrauben noch fester anziehen. Aber nicht, wenn die Politik dem Bürger grundsätzlich noch einen bezahlbaren Individualverkehr ermöglichen will.