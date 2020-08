Kolumne Hier in NRW : Kein Platz für Schottergärten

Düsseldorf Nordrhein-Westfalen sollte wie Baden-Württemberg den unguten Trend der Steinwüsten rund um Häuser beenden. Denn Grünflächen sind für alle Lebenwesen – nicht nur für Insekten – von Bedeutung.

Es gibt sie immer wieder – Trends, die nicht in die Zeit passen. Ein besonders ärgerlicher sind Schottergärten. Da gibt eine Kommune Flächen für Neubaugebiete frei, für Häuser mit Gärten. Was aber entsteht, sind Steinwüsten. Eigenheime mit großen Asphalt-Auffahrten vor dem Haus. Und dahinter, wo eigentlich Sträucher, Blumen und vielleicht sogar Gemüse wachsen könnte, stapeln sich Kies oder schiefergraue Schottersteine. Wenn überhaupt etwas gepflanzt wird, gedeihen in dieser Umgebung meist nur Neophyten. Pflanzen also, die heimische Arten verdrängen.

Die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg hat jetzt als erste in Deutschland Konsequenzen gezogen. Dort sind Schottergärten künftig verboten. Gärten müssen insektenfreundlich angelegt werden. Auch im Saarland und in Thüringen wird über Verbote nachgedacht. In Nordrhein-Westfalen hingegen ist das Thema bisher nur auf kommunaler Ebene angesiedelt. Bisher haben nur einzelne Städte wie Dortmund, Xanten, Herford, Paderborn oder Bonn ähnliche Vorschriften wie Baden-Württemberg erlassen. In NRW dringen auch Naturschutzverbände schon länger auf ein Verbot der Schottergärten. Bisher vergeblich.