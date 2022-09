Debatte um Energiesicherheit : Lindner beharrt auf Weiterlauf aller drei Atomkraftwerke

Berlin Mit der von Wirtschaftsminister Habeck favorisierten Reservelösung für nur zwei Kernkraftwerke will sich der Finanzminister nicht zufrieden geben: Christian Lindner dringt weiter auf eine Kehrtwende bei der Kernkraft.

„Es ist unabdingbar, die Kapazitäten am Strommarkt zu erhöhen und so die galoppierenden Preise zu senken. Die drei sicheren Kernkraftwerke müssen weiterlaufen und die Kohlekraftwerke unbedingt ans Netz gebracht werden“, sagte Lindner im Interview der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Physikalisch sichere ein Weiterbetrieb der Atomkraftwerke die Netzstabilität, ökonomisch helfe jede Kilowattstunde am Markt, das Preisniveau zu dämpfen. „Politisch senden wir das Signal, dass in

dieser schwierigen Situation die Politik alle Möglichkeiten

ausschöpft, um die Lage zu verbessern. Das bedeutet, dass die

Kernkraftwerke Neckarwestheim, Isar 2 und natürlich auch

Emsland am Netz gehalten werden müssen“, so der Finanzminister.