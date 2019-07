Kolumne „Hier in NRW“ : Pendeln als Desaster – ein Land ringt um Lösungen

Düsseldorf NRW muss sich etwas einfallen lassen. Die Pendler-Verkehre ersticken das Land. Donnerstag diskutieren Experten im NRW-Verkehrsministerium, was getan werden kann – und wohl auch, was getan werden muss.

Nordrhein-Westfalen gehört zu den wohlhabenderen Bundesländern. Die hohe Arbeitsplatzdichte beschert dem Land Wohlstand und Abwechslung. Die Kehrseite: Es gibt nur wenige Regionen in Deutschland, die so sehr unter dem Hin- und Her der Berufstätigen leiden wie die Ballungsräume in NRW.