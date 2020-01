Kolumne: Hier in NRW : Unterstützen und verpflichten

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer will „verpflichtende Elterngespräche“ in den Schulen einführen. Foto: DPA

Düsseldorf Eltern zu Gesprächen in die Schulen zu zwingen, wird den Kindern selten nützen.

Letztere Gruppe nimmt sich die Landesregierung nun vor. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) prüft, wie Lehrer etwa an die Eltern von Schulschwänzern besser herankommen. Mögliche Lösung: „Verpflichtende Elterngespräche“. Sie will damit für ausgeglichenere Bildungschancen sorgen. Das hat seine Berechtigung: In kaum einem anderen Industrieland hängen die Aufstiegschancen so stark von der Herkunft ab wie in Deutschland. Bestimmte Eltern stärker in die Pflicht zu nehmen, ist daher ein sinnvolles Anliegen. Ob dies aber mit verpflichtenden Gesprächen gelingen kann, ist fraglich.