Hier in NRW : „Oma-Gate“ hat nur Verlierer

Düsseldorf Schlechten Geschmack sollte man nicht durch Widerstand adeln.

In der Nachspielzeit verlor auch Intendant Tom Buhrow, der sich in aller Öffentlichkeit von seinen eigenen Mitarbeitern distanzierte, und mit diesem Akt der Illoyalität Führungsschwäche bewies. Und schließlich hat auch noch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet verloren, der das missglückte Kinderlied zum Anlass für mehrfache Medienschelte nahm, und damit – natürlich nicht absichtlich, aber doch wirksam – Wasser auf die Mühlen von rechtsextremen Spinnern kippte, die kurz danach vor dem WDR demonstrierten und die Vertreibung von Journalisten forderten. Was für eine Kaskade von verunglückten Reaktionen, an deren Ende eine banale Geschmacklosigkeit auf höchster politischer Ebene verhandelt und damit auf absurde Weise aufgewertet wurde.