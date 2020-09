Kolumne Hier in NRW : Ein Wahl-Debüt erzeugt Spannung

Düsseldorf Die Kleinstpartei Volt zieht in mehreren Metropolen in die Stadträte ein. Sollte sich der Erfolg fortsetzen, könnte das vor allem für die Grünen zum Problem werden. Denn die Wählerschaft ist die gleiche.

Sie ist ein recht junges Phänomen, aber eines, das insbesondere die Grünen nicht kalt lassen dürfte: die betont europäisch auftretende Partei Volt. Bei der Kommunalwahl am vergangenen Sonntag schaffte es die erst 2018 in Deutschland gegründete Organisation gleich in mehreren Metropolen in die Räte.

Doch lässt sich mit solchen Themen auch eine Kommunalwahl gewinnen? Offenbar schon. In Bonn kam Volt auf 5,1, in Köln auf 5,0, in Aachen auf 3,7 und in Münster auf 2,6 Prozent der Stimmen. Auch in Düsseldorf reichte es für zwei Sitze. Landesweit sicherte sich Volt nach eigenen Angaben 16 Stadtrats- und vier Bezirksrats-Mandate.