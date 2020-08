Mögliche Karnevalsabsage : Eine Session ohne Schunkeln

Düsseldorf Weil die Corona-Gefahr nachhaltig groß ist, bleibt kaum eine Alternative. Der Karneval wird der Pandemie wohl oder übel weichen müssen.

Spaß beiseite, Spahn kommt! Wer als Rheinländer einmal im TV „Münster haut auf die Pauke“ gesehen hat, ahnt es: Westfälischer Humor ist anders – eine sehr ernste Sache. Diesem rheinischen Vorurteil wird Gesundheitsminister Jens Spahn jetzt gerecht, wenn er – Westfale und Karnevalist – fordert, was in rheinischen Landen kaum vorstellbar ist: eine Session ohne Schunkeln, Zoch und Kamelle. Damit spricht der frühere Kinderprinz aus, was nachdenkende Narren längst ahnen.

Wenn die Corona-Gefahr nachhaltig groß ist, wird ausgelassenes Feiern kaum möglich sein. Weder am Ballermann noch beim Rosenmontagszug. Denn Sitzungen und Züge mit Maske und Abstandsregeln sind nicht machbar, auch emotional nicht. Die Jecken müssen sich nach dem dritten Alt, Pils oder Kölsch in den Armen liegen.

Das will Spahn verhindern. Wie, ist noch nicht klar. Darüber werden sich wohl Juristen den Kopf zerbrechen. Kann Spahn aus eigener Macht den Karneval absagen, oder wird doch das Land entscheiden? Das ist auch eine politische Streitfrage. Anders als Armin Laschet, der sich vorige Woche vor einer „zu frühen“ Absage scheute, will sein Politfreund Jens Spahn schnell klare Verhältnisse. Schluss mit lustig?! Eher nicht, denn auch der Gesundheitsminister, derzeit in der Beliebtheitsskala Nummer 2 hinter Merkel, weiß um die Bedeutung des Frohsinns für viele Menschen im Rheinland – und in Westfalen. Ihm ist aber wichtiger – und dafür wird Spahn geachtet – alles Notwendige zu tun, um die weitere Ausbreitung der Seuche zu stoppen. Deshalb gibt es die erneute Reisewarnung für Mallorca, deshalb soll jetzt auch der Karneval auf den Spaß an der Freud verzichten. Wie das geht? Da sollten auch die professionellen Spaßmacher und Karnevalsfunktionäre ein Wörtchen mitreden. Vielleicht gibt es ja doch alternative, Corona-gerechte Lösungen fürs Winterbrauchtum. Alkoholfreies Bier ist ja auch irgendwie lecker...