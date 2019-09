Kolumne „Hier in NRW“ : Vom Wert des Wassers

Kolumne „Hier in NRW“

Düsseldorf Die Nitratbelastung erreicht Rekordwerte. Politiker sitzen das Thema aus.

Die Qualität des Grundwassers zählt in manchen Regionen Nordrhein-Westfalens zu den schlechtesten in Europa. Ursache dafür ist vor allem Nitrat. Mancherorts ist das Grundwasser so stark belastet, dass der zulässige Wert von 50 Milligramm pro Liter deutlich überschritten ist. Die EU-Kommission dringt seit Längerem auf Einhaltung der Grenzwerte.