Kolumne: Hier in NRW : Eine irritierende Aussage

Düsseldorf „Racial Profiling“ ist bei der Polizei verboten, also soll es auch nicht untersucht werden. Dabei wurde Rechtsextremismus unlängst als die größte Bedrohung der Demokratie eingestuft. Das ist eigentlich Grund genug für eine Studie.

Polizisten schneiden in Beliebtheitsrankings regelmäßig hervorragend ab. Anders als zum Beispiel die Berufsgruppe der Journalisten. Der weit überwiegende Teil der Bevölkerung sieht in ihnen die sprichwörtlichen Freunde und Helfer. Und doch gibt es unter ihnen offenbar auch andere. Solche, die sich rechtsextrem, ausländerfeindlich und antisemitisch betätigen.

Längst sind sich fast alle Politiker darin einig, dass der Rechtsextremismus die größte Bedrohung für die Demokratie in der Bundesrepublik darstellt. Dennoch weigern sich Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und sein Amtskollege in Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul (CDU), rassistischen Umtrieben in der Polizei auf den Grund zu gehen und etwa zu prüfen, ob Menschen allein wegen ihres Aussehens einer Personenkontrolle unterzogen werden, ob es also Racial Profiling gibt. „Racial Profiling ist in Nordrhein-Westfalen schlicht verboten. Deshalb ist mir nach wie vor nicht klar, worin der Sinn einer solchen Studie liegen sollte“, sagte Reul jüngst.