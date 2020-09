Kolumne Hier in NRW : Mehr als eine Kommunalwahl

Düsseldorf Wenn das bevölkerungsreichste Land wählt, strahlt das aus bis in den Bund. Die Wahlen könnten einen Vorgeschmack auf die Bundestagswahlen 2021 geben – und auch ein Stimmungstest für die K-Frage werden.

Die Kommunalwahl verspricht spannend zu werden. Nicht nur, weil in Städten und Gemeinden für die nächsten fünf Jahre die lokalen Entscheidungsträger neu gewählt werden. Sondern auch, weil die Ergebnisse der Kommunalwahl in diesem Jahr besonders stark in die Landes- und in die Bundespolitik hineinwirken.