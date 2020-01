Kolumne: „Hier in NRW“ : Zu seltene Kontrollen

In 20 NRW-Städten wurde Petrolkoks in Kraftwerken verbrannt. Foto: RP/Mike Michel

Düsseldorf Jahrelang konnte Shell Sondermüll als harmlosen Petrolkoks deklarieren.

Wenn die Schwermetalle Vanadium und Nickel verbrannt werden, können sie beim Menschen Krebs erzeugen. Dennoch wurden sie als Petrolkoks deklariert und kamen in Anlagen in 19 nordrhein-westfälischen Städten schon jahrzehntelang zum Einsatz, wie das NRW-Umweltministerium jetzt in einer Antwort auf eine kleine Anfrage der SPD-Fraktion einräumte. Diese Anlagen standen in Herne, Lünen, Köln-Niehl, Castrop-Rauxel, Rheinberg-Orsoy, Eschweiler-Weisweiler, Bottrop, Rietberg, Moers, Marl, Dülmen, Petershagen, Duisburg, Trois­dorf, Gelsenkirchen, Krefeld, Ratingen, Essen und Dinslaken.