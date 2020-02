Wegen Kohleausstiegsgesetz : NRW und drei andere Bundesländer schreiben Forderungskatalog

Stuttgart/Düsseldorf Vier Bundesländer haben einen Katalog mit Forderungen zum Kohleausstiegsgesetz an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) geschickt. Darunter ist auch NRW.

Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und das Saarland fordern in 12 Punkten Anpassungen, teilte das baden-württembergische Umweltministerium am Freitag in Stuttgart mit. Die Länder beklagen in dem Brief, über den auch die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ (Samstag) berichtete, eine „erhebliche Ungleichbehandlung von Braun- und Steinkohlekraftwerken“.