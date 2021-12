Folgen des Braunkohle-Ausstiegs im Grenzland : Sorge um Wasserhaushalt – Alarmbrief an Ministerpräsident Wüst

Ministerpräsident Wüst erhielt jetzt Post aus dem Kreis Viersen. Foto: dpa/Michael Kappeler

Kreis Viersen Die Landtagsabgeordneten Brockes und Optendrenk appellieren mit einem Brief an ihren Ministerpräsidenten, die Wasserfrage in den Blick zu nehmen.

In einem gemeinsamen Brief an Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) bitten die beiden Landtagsabgeordneten aus dem Kreis Viersen, Dietmar Brockes (FDP) und Marcus Optendrenk (CDU), der Wasserwirtschaft bei der Umsetzung des Kohleausstiegs „höchste Aufmerksamkeit“ zu widmen. Die beiden Abgeordneten sind alarmiert, weil die Ampel-Koalition auf Bundesebene in ihrem Koalitionsvertrag das Ziel erklärt, schon bis 2030 aus dem Braunkohleabbau auszusteigen. „Diese zur Erreichung der ambitionierten Klimaziele beitragende Entscheidung bedeutet eine weitere Verschärfung des Tempos beim Ausstieg aus der Braunkohle auch in NRW. Dies hat auch unmittelbare Folgen für die wasserwirtschaftlichen Rahmenbedingungen über das reine Braunkohlengebiet hinaus“, so Brockes und Optendrenk. Die Risiken durch den Kohleausstieg für die Wasserwirtschaft müssten zeitnah ermittelt werden. Die Rheinwasserleitung müsse bis 2030 fertiggestellt sein. „Der Erhalt der Feuchtgebiete des grenzüberschreitenden Naturparks Maas-Schwalm-Nette“ sei für sie ein wichtiges Ziel.

In Nettetal aber auch den Westkreis-Kommunen machen sich viele Politiker für das Thema stark. Der Schwalmtaler Rat hat einstimmig eine Resolution an die Landesregierung verabschiedet, wonach sie sich sich dafür einsetzen soll, dass RWE die Rheinwasser-Transportleitung rechtzeitig fertigstellt. Wasser aus dem Rhein wird zum Verfüllen der Tagebaugruben benötigt. Ein Problem: Zunächst war der Braunkohle-Ausstieg auf 2048 terminiert und wurde vorgezogen: zunächst auf 2038, jetzt nach Ankündigung der neuen Ampel-Koalition auf 2030. Der Bergbautreibende RWE Power ist allen Befürchtungen bisher entgegengetreten: „Nachteilige Auswirkungen hinsichtlich der Wasserversorgung sind nicht zu befürchten“, erklärte RWE-Sprecher Guido Steffen Anfang November.