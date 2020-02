Im Bundesrat : Vorstoß für Tempolimit auf Autobahnen gescheitert

Verkehrszeichen zur Geschwindigkeitsbeschränkung von 130 km/h sind an der Autobahn A13 aufgestellt. Foto: dpa/Soeren Stache

Berlin Der Vorschlag des Umweltausschusses fand im Bundesrat keine Mehrheit. Damit ist ein generelles Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen vorerst wieder vom Tisch. Neue Verkehrsregeln zum Schutz von Radfahrern wurden hingegen beschlossen.

-Auf deutschen Autobahnen wird es weiter kein allgemeines Tempolimit geben. Ein Vorstoß für eine Begrenzung auf 130 Stundenkilometern scheiterte am Freitag im Bundesrat. Der Umweltausschuss der Länderkammer mit seinen vorwiegend Grünen-Landesministern hatte sich unter anderem aus Klima- und Verkehrssicherheitsgründen dafür ausgesprochen. Ein Limit trifft aber bei der Union und auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) auf Widerstand. Die Koalitionsregierungen in den Ländern mit Beteiligung der Union verhinderten so eine Mehrheit für den Vorstoß.