Beamter der NRW-Polizei suspendiert : Zwölf Festnahmen nach Razzien gegen mutmaßliche rechte Terrorzelle

Düsseldorf/Karlsruhe Nach den Razzien gegen eine mutmaßliche rechte Terrorzelle hat der Generalbundesanwalt 12 der 13 Beschuldigten festnehmen lassen. Vorher hatte es Durchsuchungen in sechs Bundesländern gegeben.

In Zusammenhang mit den Razzien ist zudem ein Verwaltungsmitarbeiter der NRW-Polizei suspendiert worden. Das sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Freitag in Düsseldorf. Insgesamt seien am Morgen in Nordrhein-Westfalen vier Wohnanschriften durchsucht worden: Zwei in Minden, eine in Porta Westfalica und eine in Hamm.