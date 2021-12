Schwere Aufgabe für den neuen Wirtschaftsminister : Auch ein Robert Habeck kann nicht über Wasser gehen

Meinung Robert Habeck hat eines der schwersten Ämter in der neuen Bundesregierung übernommen, wenn nicht sogar das schwerste. Den Ausbau der erneuerbaren Energien bis 2030 so massiv zu beschleunigen, wie es sich die Ampel vorgenommen hat, ist eine fast unmögliche Aufgabe.

Amtsvorgänger Peter Altmaier (CDU) ist an der Aufgabe gescheitert – nicht nur wegen des Widerstands in den Reihen der Unionsfraktion, sondern vor allem auch wegen der unterschiedlichen Eigeninteressen der Länder und Kommunen, wegen langwierigen, überbürokratisierten Planungs- und Genehmigungsverfahren, wegen fehlender Grundstücke für neue Windräder, wegen einer Fülle gerichtlicher Auseinandersetzungen und Bürgerinitiativen, die vor Ort gegen neue Windanlagen und Solarparks ankämpfen. Nicht wenige davon angeführt von Grünen oder ihnen nahestehenden Interessenverbänden wie dem Nabu.

Auch der charmante Robert Habeck kann nicht über Wasser gehen – und daher würde es an ein Wunder grenzen, wenn es ihm tatsächlich gelänge, die Menge der erneuerbaren Energien bis 2030 wie geplant zu vervierfachen. Zumal die notwendigen Stromnetze noch kaum gebaut worden sind. Ambitionierte Ziele reichen nicht aus, die Umsetzung ist entscheidend. Die Ampel-Parteien nennen in ihrem Koalitionsvertrag zwar einige Wege, wie der Ausbau besser zu schaffen sein kann, etwa durch schnellere Planungsverfahren. Schon hier lauern aber Fallstricke. Habeck wird die Beschleunigung der Planungsverfahren rasch durch Bundestag und Bundesrat bringen müssen, angewiesen ist er dabei auf die Mithilfe der FDP-Ressorts, etwa des Verkehrs- und Justizministeriums. Auch Bauministerin Klara Geywitz (SPD) wird ein Wörtchen mitreden wollen. Im Koalitionsvertrag sind neue Regeln für den Artenschutz vorgesehen, damit Windräder künftig leichter über die Hürden kommen. Für viele Grüne vor Ort ist das aber eine zu große Kröte, die sie nicht schlucken möchten.

Altmaier wurde zudem auch gerne mal vom bisherigen Finanzminister Olaf Scholz (SPD) vorgeführt. So war es Scholz, der auf dem Höhepunkt der Corona-Krise die so genannte Novemberhilfe erfand, die Altmaier in die Tat umsetzen musste. Für die Erstattung entgangener Umsätze gab es aber in der bisherigen Förderpolitik keine Beispiele, Altmaier musste die Hilfe neu aus dem Boden stampfen, konnte monatelang nicht liefern – und erntete dafür mächtig Kritik. Ähnlich kann es Robert Habeck mit Finanzminister Christian Lindner (FDP) ergehen. Denn Lindner sitzt auf der Kasse, wenn Habeck neue Investitionen in den Klimaschutz anschieben will.