SPD und die Landtagswahlen Schwierige Wochen für den Kanzler

Tatsächlich steht für den SPD-Regierungschef bei den Landtagswahlen in diesem Jahr einiges auf dem Spiel - auch für den Bund. Die Wahlen in Bayern und Hessen am 8. Oktober werden auch etwas über seine Halbzeitbilanz aussagen. Da in Bayern die SPD gegen die CSU-Übermacht traditionell wenig ausrichten kann, rückt vor allem Hessen in den Blickpunkt der Sozialdemokraten. Nachdem dort nicht mehr Volker Bouffier, sondern dessen Nachfolger Boris Rhein in der Wiesbadener Staatskanzlei sitzt, rechnet man sich doch einiges aus. Allerdings sehen die Umfragen für die hessische SPD bislang nicht gut aus, die CDU und Rhein liegen deutlich in Front, aber eine Ampel mit Grünen und FDP unter Führung der SPD ist derzeit in der Theorie möglich. Scholz hält persönlich viel von Faeser und stärkte ihr auch den Rücken bei ihrer Entscheidung, den hessischen Wahlkampf als Innenministerin zu führen und - im Fall einer Niederlage - auch weiter in Berlin zu bleiben. In der Partei- und Fraktionsführung der Bundes-SPD hielten und halten das einige für einen klaren Fehler.