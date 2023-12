Gnade zum Fest Länder entlassen 1000 Häftlinge in die Freiheit

So verteilt es sich in ausgewählten Ländern: In Baden-Württemberg durften bereits Mitte November etwa 200 Männer und Frauen vorzeitig die Haftanstalten verlassen. In Hessen werden mindestens 93 Gefangene vorzeitig entlassen. In Rheinland-Pfalz sind es 77 Häftlinge, in Schleswig-Holstein 31, in Brandenburg sind es 29, in Hamburg 31. In Berlin kommen 90 Häftlinge frei - die endgültige Bilanz zum Gnadenerweis, wie die Weihnachtsamnestie korrekt heißt, liegt laut der Berliner Justizsenatsverwaltung erst Anfang 2024 vor.