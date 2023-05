Bund-Länder-Treffen am Mittwoch NRW macht Druck vor Flüchtlingsgipfel

Bisher erhalte Nordrhein-Westfalen 600 Millionen Euro vom Bund. „Wir haben aber Gesamtkosten in diesem Jahr von 3,7 Milliarden Euro, wovon 1,8 Milliarden Aufwendungen an die Kommunen gehen“, so Wüst. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise seien 40 Prozent der Kosten vom Bund gedeckt worden. Aktuell seien es deutlich unter 20 Prozent. Die Bundesländer wollen geschlossen in die Gesprächsrunde gehen, wie Wüst erklärte: „Parteiübergreifend haben sich die 16 Länder verständigt, dass sich der Bund und die Länder die Kosten teilen sollten, also wenigstens 50:50.“