Stein sorgt sei Tagen für Schlagzeilen Von Rechtsextremen aufgestellter Corona-„Gedenkstein“ mit Farbe besprüht

Ein von Rechtsextremen in Sachsen aufgestellter „Gedenkstein“ ist mit Farbe beschmiert worden. Unbekannte besprühten in der Nacht zum Montag den umstrittenen Stein in Zinnwald samt Inschrift mit roter und schwarzer Farbe, wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte. Auch eine Bank und ein Gebäude in der Nachbarschaft seien beschmiert worden.