Sozialdemokraten stürzen in Umfragen ab Das Dilemma der SPD

Am Konzept Bürgergeld war für die SPD nicht zu rütteln, dabei ist das Hilfssystem mit Transfer-, Miet- und Heizungszahlungen so unübersichtlich, dass auch Fachleute Reformen anmahnen. Die Idee, jedem individuell zu helfen und möglichst wenig zu sanktionieren, ist so nicht mehr darstellbar – erst recht nicht, wenn der Arbeitsmarkt so leer gefegt ist wie derzeit. Sich hier ehrlich zu machen, ohne Härtefälle zu belangen, würde auch der SPD gut zu Gesicht stehen. Oder: Warum hat man nicht die Rente mit 63 beerdigt, ein Projekt, das dem viel zitierten Dachdecker mittlerweile weniger zu Gute kommt als dem gut situierten Facharbeiter, den der Arbeitsmarkt so dringend braucht? Warum baut man mit der Kindergrundsicherung sehenden Auges weitere Bürokratie auf, anstatt die verschiedenen Leistungen durchzuforsten und sinnvoll zusammenzulegen?