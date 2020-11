Streit mit Polen und Ungarn : Bundesregierung erwartet keine rasche Einigung im EU-Haushaltsstreit

Berlin/Brüssel Nach dem Veto Ungarns und Polens zum neuen Haushaltspaket rechnet die Bundesregierung nicht mit einer schnellen Einigung. Polen und Ungarn blockieren das Paket aus Protest gegen einen neuen Rechtsstaatmechanismus. An den Haushaltspakt sind auch Corona-Hilfen gekoppelt.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) rechnet nach dem Veto Ungarns und Polens nicht mit einer raschen Lösung im Streit über das europäische Haushaltspaket. „Eine Einigung ist heute nicht zu erwarten“, sagte ein Regierungssprecher am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Merkel und die anderen EU-Staats- und Regierungschefs wollen am Abend (18.00 Uhr) über einen möglichen Ausweg aus der Krise beraten.