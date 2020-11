Hochschule Rhein-Waal : Studierendenzahl trotz Corona nur leicht gesunken

Kleve/Kamp-Lintfort Im Wintersemester haben rund 1300 junge Leute ihr Studium an der Hochschule Rhein-Waal aufgenommen. Damit ist die Zahl der Studierenden mit insgesamt rund 7.100 leicht unter dem Vorjahresniveau.

An der Hochschule in Kleve und Kamp-Lintfort zeichnet sich ein ähnliches Bild ab: Während sich im vergangenen Jahr rund 890 ausländische Studierende für ein Studium am Niederrhein entschieden haben, sind in diesem Jahr etwa 600 zu verzeichnen. Der Gesamtanteil internationaler Studierender bleibt mit 53 Prozent hingegen stabil.