75 Jahre Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse : „Die Deutschen sind kein kriminelles Volk“

Die Angeklagten vor dem internationalen Militärgericht hören die Verlesung der Anklageschrift bei der Eröffnung des Nürnberger Kriegsverbrecher-Hauptprozesses am 20. November 1945 im Gerichtssaal des Justizpalastes in Nürnberg. In der zweiten Reihe sitzen (v.l.) Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Alfred Rosenberg und Hans Frank. In der hinteren Reihe sind (von links) die Angeklagten Karl Dönitz, Erich Räder, Baldur von Schirach, Fritz Sauckel und Alfred Jodl zu sehen. Foto: dpa/DB

Interview Düsseldorf Der Publizist und Buchautor Rafael Seligmann warnt angesichts der Nazi-Verbrechen vor Gleichgültigkeit und Pauschalurteilen und sieht in internationalen Gerichten eine Abschreckung für Mitläufer und Befehlsempfänger von skrupellosen Gewaltherrschern.

Weiterleiten Drucken Von Martin Kessler und Horst Thoren

Die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse begannen am Freitag vor 75 Jahren und endeten mit Todesurteilen und langjährigen Haftstrafen, aber auch Freisprüchen. Ist das im Nachhinein betrachtet eine Genugtuung für Sie?

Seligmann Es ist in keiner Weise eine Genugtuung für mich. Auch eine „Wiedergutmachung“ kann damit nicht erfolgen. Sie ist unmöglich. Es ging vielmehr um eine beispielhafte Verurteilung von Straftaten, die jedes Maß überschritten.

Was bleibt von diesem Ereignis bis heute bestehen?

Seligmann Ich glaube, dass von ihm noch immer eine abschreckende Wirkung für Mitläufer und Befehlsempfänger skrupelloser Gewaltherrscher ausgeht.

Die juristische Schwäche der Urteile war, dass es trotz der ungeheuerlichen Verbrechen keine eindeutige Norm vorher gab. Hat sich das jetzt geändert für vergleichbare Fälle?

Seligmann Ein Stück weit waren die Nürnberger Prozesse Siegerjustiz. Gleichzeitig setzten sie international verbindliche Normen. Es ging um Verbrechen gegen die Menschheit, wie sie völkerrechtlich zum ersten Mal 1915 festgelegt und 1945 in der Londoner Charta, die einen Tag vor dem Abwurf der US-Atombombe auf Hiroshima signiert wurde, präzisiert wurden. Es bleiben Zweifel wegen möglicher Rückwirkung, die in einem Rechtsstaat unstatthaft ist, in dem keine Strafe ohne bestehende gesetzliche Grundlage ausgesprochen werden darf. Wenn wir aber Menschlichkeit als erstrangigen internationalen Wert ansehen, darf systematischer Massenmord, wie von den Nazis verübt, nicht ungesühnt bleiben.

Der Personenkreis, der verurteilt wurde, war recht klein. Wurden nicht viel zu wenige Täter gerichtlich in Nürnberg belangt?

Seligmann Im Prinzip ist das richtig. Viele Täter beriefen sich auf den Kommissarbefehl von 1941, der die Ermordung von Funktionären und Juden rechtfertigte. Auch die SS-Schergen in den Vernichtungslagern beriefen sich auf Befehle. Fast alle entgingen zunächst der Verurteilung. In der jungen Bundesrepublik warnte ausgerechnet das Bundesjustizministerium mit demokratischen Politikern an der Spitze gesuchte Kriegsverbrecher, wie wir heute wissen. Da war es richtig, die wichtigsten Repräsentanten des Nazi-Systems vor Gericht zu stellen.

Nach der Nazi-Diktatur und den Nürnberger Prozessen gab es weitere Völkermorde in der Welt – in Ruanda und in Kambodscha. Auch im Jugoslawien-Krieg kam es zu Massenmorden. Wurden die ausreichend gerichtlich aufgearbeitet?

Seligmann Vollständige Gerechtigkeit für solche Taten gibt es nicht. Justiz ist immer auch eine Machtfrage, der Sieger bestimmt das Vorgehen. In Kambodscha wurden einige der verantwortlichen Roten-Khmer-Mörder vor Gericht gestellt. Auch in Ruanda gab es Urteile. Systematisch aufgearbeitet wurden beide Genozide nicht. Nach dem Massaker von Srebrenica wurde immerhin 2002 der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag installiert, der einige der Täter verurteilte.

Wenn so wenig Sühne stattfindet, was bringen dann solche Gerichtsverfahren?

Seligmann Umsonst sind sie nicht. Denn es bleibt ein Abschreckungsfaktor, wenn sich Täter vor Gericht verantworten müssen. Zudem geht das Signal an Milizen und Armeen. Die willigen Helfer müssen fürchten, vor ein internationales Gericht gestellt zu werden. Hier waren die Nürnberger Prozesse beispielgebend.

Stand in Nürnberg stellvertretend nicht eine ganze Nation vor Gericht?

Seligmann Eine Nation ist ein abstrakter Begriff. Richtig ist, dass Hitler seine verbrecherischen Ziele bereits vor 1933 klar beschrieben und geäußert hatte. Er kam als einziger der furchtbaren Diktatoren des 20. Jahrhunderts legal an die Macht, weil ihn und seine Partei auf dem Höhepunkt 1932 rund 37 Prozent der Deutschen wählten. Die Mitläufer trugen eine Schuld durch ihre Wahl, durch ihr Mittun und dadurch, dass sie Straftaten nicht verhinderten. Aber nach 1945 Millionen Bürger vor Gericht zu stellen, hätte die Bevölkerung der Bundesrepublik wohl überfordert. Die Demokratie hätte es schwer gehabt.

Die DDR war auch ein Unrechtssystem. Hätten die Verantwortlichen vor ein internationales Gericht gestellt werden müssen?

Seligmann Die DDR war ein System, das die eigene Bevölkerung systematisch versklavte und in ihrer Freiheit massiv beschränkte. Allerdings ist das Unrecht, das dort geschah, mit den Untaten der Nazi-Diktatur nicht vergleichbar. Trotzdem hätte es gute Gründe gegeben, die DDR-Führung und andere kommunistische Machthaber im Ostblock vor ein internationales Gericht zu stellen. Aber spätestens bei Russland, also der früheren Sowjetunion, wäre man vor dem Aus gestanden. Moskau hätte nicht mitgemacht.

Die USA haben bislang den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag nicht anerkannt, obwohl sie ihn zunächst befördert hatten. Was bedeutet das?

Seligmann Das ist eine bestürzende Tatsache. Ich halte zwar Trump nicht für einen Teufel, wie das derzeit viele tun. Aber indem er die USA aus solchen internationalen Vereinbarungen heraushält, trägt er dazu bei, das Völkerrecht obsolet zu machen.

Kamen die Nazi-Täter insgesamt vergleichsweise milde davon?

Seligmann Leider wurden viele der Täter, darunter auch Massenmörder, nicht ausreichend zur Rechenschaft gezogen oder schnell begnadigt. Ich erinnere an den Auschwitz-Prozess und andere Verfahren. Den Sühnegedanken muss man daher abschreiben. Aber gleichzeitig entstand im Lauf der Zeit in Deutschland ein demokratischer Rechtsstaat, der sich der Vergangenheit stellte. Das ist keine gering zu schätzende Errungenschaft.

Der Publizist Rafael Seligmann vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Foto: dpa

Sind die Deutschen geborene Mitläufer?

Seligmann Eine große Zahl von Mitläufern bei Diktaturen gab es nicht nur unter den Deutschen. Als Dozent an der Universität stellte ich existentielle Fragen nach Krieg und Frieden, Massenmord und Sühne. Die Gleichgültigkeit vieler Studenten hat mich erschüttert. Das ist leider ein internationales Phänomen. Die Deutschen sind in keiner Weise ein kriminelles Volk. In den zwölf Jahren von 1933 bis 1945 erfuhren die Nazis eine breite Unterstützung, nicht für ihre Verbrechen, die sie geheim hielten, aber für ihre Regime. Es gab Millionen Mitläufer. Davor ist kein Volk der Welt gefeit.

Rafael Seligmann ist Politischer Wissenschaftler, Journalist und Schriftsteller. Seligmann ist Autor des Buches: „Hitler. Die Deutschen und ihr Führer“.