Zuwendung trotz Distanz : Stressforscher empfiehlt Telefonieren gegen Corona-Ängste

Berlin Angst und Unsicherheit begleitet viele Menschen in der Pandemie. Gerade jetzt sei es wichtig viel zu kommunizieren, meint Stressforscher Mazda Adli - trotz der physischen Distanz.

Um Corona-Ängste besser bewältigen zu können, empfiehlt der Stressforscher Mazda Adli den Griff zum Telefon. Gerade jetzt sei es wichtig, viel zu kommunizieren, sagte Adli am Donnerstag im ZDF-„Morgenmagazin“ mit Blick auf das Telefon oder soziale Medien. „Das hilft, um mit der physischen Distanz, die wir im Moment einhalten müssen, besser umzugehen“, betonte der Psychiater der Berliner Charité. „Wir sind alle auch gerade bedürftiger nach Zuwendung, nach sozialen Kontakten.“

Aber Angst sei ein vertrautes Gefühl für die Menschen, sagte der Stressforscher. „Und es gibt auch Rezepte dagegen.“ Er wünsche sich, dass stärker vermittelt werde, dass es Licht am Ende des Tunnels gebe. „Hoffnung ist ein ganz wichtiges Antidot gegen Angst und gibt ja auch emotionale Kraft“, betonte er. Zwar könne keiner einen genauen Zeitpunkt nennen, aber ein „doch merkliches Signal zu geben, dass Land in Sicht ist, dass es so nicht bleiben wird, wie es jetzt ist, ist glaube ich ein wichtiges und hilfreiches für unsere Psyche“.