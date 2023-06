EU-Asylkompromiss spaltet die Ampel-Partei Noch eine Zerreißprobe für die Grünen

So etwas gibt es nur selten: Unmittelbar nach einer wichtigen EU-Entscheidung reagieren die Doppelspitzen einer Regierungspartei im größten EU-Land tief gespalten. Die Grünen in Deutschland haben mit dem EU-Asylkompromiss der Innenminister ein Problem mehr. Bundesinnenministerin Faeser musste in Luxemburg dem Kompromiss zustimmen, andernfalls wäre er gescheitert. Auf der Strecke blieb dabei aber die vor allem von den Grünen geforderte Ausnahme von Familien mit Kindern bei den geplanten schnellen Prüfverfahren an den EU-Außengrenzen und der Abweisung von Bewerbern ohne Bleibeperspektive.