Gesetz unterzeichnet Steinmeier macht Weg für Wahlrechtsreform frei

Der SPD-Obmann in der Wahlrechtskommission, Sebastian Hartmann, hat die Kritik am Gesetz zurückgewiesen. „Ich bedaure, genau wie der Bundespräsident, dass es bei der Wahlrechtsreform keine breitere parlamentarische Mehrheit gegeben hat. Im Vergleich zu vorherigen Wahlrechtsreformen, die im vergangenen Jahrzehnt stets nur mit Regierungsmehrheit beschlossen wurden, gab es in diesem Anlauf viele Versuche der Ampel-Fraktionen, auf allen Ebenen mehrfach auf die große Oppositionsfraktion Union zuzugehen“, sagte Hartmann unserer Redaktion. „Wir waren immer dialogbereit und haben vor der Verabschiedung im Parlament noch Änderungen im Sinne der Unionsparteien aufgenommen.“ Zu nennen sei die Kritik an der Grundmandatsklausel, die Stimmbezeichnung als auch die Idee der Disparität zwischen Wahlkreis- und Listenmandaten. „Insofern sollten sich vor allem CDU und CSU fragen, warum sie bei einem so wichtigen Thema eine breite parlamentarische Mehrheit blockiert haben“, sagte Hartmann. „Hervorzuheben ist, dass es durch das Bundesverfassungsgericht rechtzeitig zu einer Prüfung kommen wird, sodass es durch ein Urteil auch zu einer Befriedung kommen kann vor der nächsten Bundestagswahl.“