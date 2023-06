Habeck wirbt für Klima-Konsens „Wenn sich alle nur anbrüllen, kriegen wir es nicht hin“

Schuld daran habe die Aufmerksamkeitsökonomie, auch im Digitalen. Negative Nachrichten, Katastrophen und Beleidigungen würden eben besser funktionieren als eine faktenbasierte, ruhige Politik. „Die ist strategisch immer im Nachteil.“ Im Streit um das Heizungsgesetz habe er viele Zwischentöne der Diskussion gar nicht mehr mitbekommen. „Es war so laut, so ein Gebrüll, so megaaggressiv“, sagte Habeck. Und er gab zu: „Die Verführung, ordentlich draufzuhauen, ist auch für mich riesengroß.“ Er zeigte sich aber auch überzeugt: „Wenn sich alle nur anbrüllen, kriegen wir es nicht hin.“ Es sei falsch, in Populismus zu verfallen. „Davon dürfen wir uns nicht infizieren lassen.“ Auch dafür gab es Szenenapplaus.