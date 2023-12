SPD und FDP wollen Sparpaket wieder aufschnüren Top-Ökonominnen warnen Ampelkoalition vorm Umfallen

Als Teil des Sparpakets wurde die staatliche Förderung für noch nicht zugelassene E-Autos ab dem 18. Dezember 2023 gestoppt. Zudem will die Regierung klimaschädliche Subventionen in der Landwirtschaft im Umfang von knapp einer Milliarde Euro streichen. „Mit der Abschaffung der Begünstigung in der Kraftfahrzeugsteuer für Forst- und Landwirtschaft entstehen Mehreinnahmen von 480 Millionen Euro. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel führt zu Mehreinnahmen von bis zu 440 Millionen Euro“, heißt es in einem Papier, das an diesem Mittwoch dem Kabinett vorgelegt wird. Als Reaktion gab es am Montag in Berlin einen massiven Bauernprotest mit vielen Traktoren vor dem Brandenburger Tor.