Haushaltsgespräche Ohne Hilfe des Chefs geht´s nicht

In der Ampel-Koalition scheint eineinhalb Jahre nach ihrem Start nur noch eines klar zu sein: Man traut sich nicht mehr über den Weg. Der Bundeskanzler muss dem Finanzminister persönlich dabei helfen, einen ausgeglichenen Haushalt für das kommende Jahr aufzustellen. Ein beispielloser Vorgang. Die Autorität des FDP-Chefs reicht nicht aus, um sparunwillige Minister zu disziplinieren. Lindner ruft daher den Kanzler zur Hilfe, obwohl das seiner eigenen Reputation am meisten schadet. Selbst aus den eigenen Reihen gibt es einen Kollegen, Verkehrsminister Wissing (FDP), der sich nicht an Lindners Sparvorgaben halten will. Scholz und Lindner knöpfen sich in diesen Tagen neben Wissing auch die grünen Ministerinnen Paus (Familie) und Baerbock (Außen) sowie die SPD-Kollegen Faeser (Innen) und Pistorius (Verteidigung) in Dreiergesprächen vor. Wenn der Lehrer nicht mehr durchkommt bei den Schülern, geht er zum Direktor.