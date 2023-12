Kolumne Berliner Republik Früher war mehr Weihnachtsglanz

Als es klingelt, und er seine Menüpläne verkündet, schaut Scholz in schockierte Gesichter. Christian Lindner freut sich insgeheim, vorsichtshalber „Gans und Weihnachtsglanz“ im Gepäck zu haben. So hatte er im vergangenen Jahr mit seiner Frau gefeiert. Und Robert Habeck macht sich lieber gleich an die Arbeit. Schließlich hat er es ein drittes Mal geschafft, den Leuten die Stimmung rund um Weihnachten und Neujahr zu vermiesen: Kurz nach Neujahr 2022 stoppte er plötzlich die KfW-Förderung für Neubauten, vor Weihnachten verstolperte sein Haus dann die Dezemberhilfen und in diesem Jahr strich er mal eben die E-Auto-Prämie.