Etat 2024 Lindner ruft Scholz in Haushaltsverhandlungen zu Hilfe

Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP steckt in den schwierigsten Budget-Verhandlungen seit langem. Die Ausgaben sollen nach Jahren der Rekordverschuldung als Folge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges mit Milliardenhilfen zur Dämpfung der Energiepreise wieder zurückgefahren werden. Die Schuldenbremse im Grundgesetz soll wieder eingehalten werden, was in diesem Jahr erstmals seit 2019 nur unter Zuhilfenahme von Sondertöpfen und etwa 40 Milliarden Euro aus einer über Jahre angesammelten Rücklage gelingt. Lindner hatte die Lücke in den Haushaltsplanungen 2024 nach der Steuerschätzung im April auf etwa 20 Milliarden Euro beziffert. Der neuen Schätzung zufolge muss der Bund bis 2027 mit gut 70 Milliarden Euro weniger auskommen als noch im Herbst 2022 angenommen. Mit dem Etat für 2024 wird auch die Finanzplanung bis 2027 aufgestellt.