Debatte um eine neue Nationalhymne : Brauchen wir eine neue Nationalhymne?

Berlin Bodo Ramelow hat mit seinem Vorschlag zu einer neuen Nationalhymne eine heftige Debatte ausgelöst. Im Gegensatz zu früher gibt es aber auch milde Töne. Wolfgang Thierse schlägt eine Ergänzung vor.

Die Empörung über den Vorstoß von Ramelow, der der einzige Ministerpräsident der Linken in Deutschland ist, ist erheblich. Aber es mischen sich nachdenkliche Töne in die Debatte. Insofern hat sich in den vergangenen Jahren womöglich doch etwas geändert. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) denkt inzwischen laut darüber nach, dass es wohl doch die eine oder andere Errungenschaft in der DDR gab, die nach der Wende vorschnell aufgegeben wurde. Der langjährige Vorsitzende der Linken, Gregor Gysi, formuliert es immer so: „Der Westen konnte nicht aufhören zu siegen.“ In Ostdeutschland sei selbst die gut funktionierende Gesundheitsversorgung und Kinderbetreuung plattgemacht worden. Jetzt, 30 Jahre später, fange man an, das wieder aufzubauen.