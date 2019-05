Aktuelle Steuerschätzung 2019 : Das große Milliardenloch – Und plötzlich fehlen 124 Milliarden Euro in den Kassen

Finanzminister Olaf Scholz bei der Vorstellung der neuen Steuerschätzung. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin 124 Milliarden weniger. Die Zahl klingt erschreckend. Der Bund muss aber nur gut zehn Milliarden Euro sparen, weil der Finanzminister die geringeren Einnahmen „eingepreist“ hat.

Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden werden in den Jahren 2019 bis 2023 um rund 124 Milliarden Euro geringer ausfallen als bislang erwartet. Allein der Bund muss Mindereinnahmen im Vergleich zu den bisherigen Erwartungen von gut 70 Milliarden Euro hinnehmen, teilte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag nach der jüngsten Steuerschätzung mit. In den Eckwerten für den Bundeshaushalt 2020 und in der Finanzplanung bis 2023 habe er im März die schlechtere Einnahmenentwicklungbereits „eingepreist“, sagte Scholz. Im Bundeshaushalt 2020 müssten daher nur noch 1,6 Milliarden Euro eingespart werden, was Scholz als machbar einstufte. Insgesamt fehlten dem Bund 10,6 Milliarden Euro bis 2023.

Die neue Steuerschätzung stellt einen Wendepunkt da: Mehrere Jahre hintereinander konnte der Staat dank guter Konjunktur und wachsender Erwerbstätigkeit stets höhere Einnahmen verbuchen, als zuvor erwartet worden war. Erstmals fallen die Zuwächse nun wieder geringer aus. Scholz begründete dies vor allem mit der schwächer werdenden Konjunktur. Die weltwirtschaftliche Entwicklung lasse nach – vor allem aus menschengemachten Gründen wie etwa den von US-Präsident Donald Trump angezettelten Handelskonflikten der USA mit China und Europa. Die geringeren Einnahmenzuwächse haben in der Koalition die Debatte über Ausgabenkürzungen und Steuersenkungen befeuert.

Scholz warnte die Koalition dabei vor Übertreibungen. Deutschland sei in keiner Konjunkturkrise, deshalb brauche es auch keine Konjunkturpakete zur Ankurbelung der Wirtschaft. Der Staat verfüge weiterhin über „außerordentlich hohe Steuereinnahmen“. Die Lücken im Haushalt seien nicht so groß, dass die Koalition sie nicht schließen könne, ohne die schwarze Null – das Defizit von Null – aufzugeben. „Eigentlich kommt doch jetzt erst die Probe aufs Exempel“, sagte Scholz. Denn jetzt werde sich zeigen, ob die Schwüre auf die schwarze Null alles nur Sprüche gewesen seien „oder ob wir das ernst gemeint haben“. Er habe mit der Bundeskanzlerin besprochen, dass die Koalition beim Prinzip schwarze Null bleiben wolle. Auch die schon im laufenden Haushalt 2019 fehlenden 3,7 Milliarden Euro nach der Steuerschätzung sah Scholz eher gelassen: „So viel Luft haben wir uns gelassen“, sagte er auf die Frage, wie er diese aktuelle Lücke schließen will.

Lesen Sie auch Steuerschätzung : Eine Zeitenwende für die große Koalition

Unternehmenssteuersenkungen, wie sie die Union zur Wachstumsstärkung fordert, lehnte Scholz ab. „Ich bin gegen Steuerdumping-Wettbewerbe“, sagte der SPD-Politiker. Die Regierung bringe gerade ihr Gesetz zur steuerlichen Forschungsförderung auf den Weg. Das sei bereits eine Entlastung für Firmen.

An der Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung will die SPD jedoch festhalten. Ende des Monats, noch vor der Europawahl, will Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sein Grundrenten-Gesetz vorstellen. Die Grundrente oberhalb der Grundsicherung für langjährig versicherte Geringverdiener dürfte jährlich mindestens fünf Milliarden Euro kosten. Offen ist noch, ob dieses Geld aus Beitrags- oder Steuermitteln oder aus einer Mischung aus beidem kommen soll. Die Union lehnt die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung strikt ab – auch wenn sie den Haushalt nicht belasten würde. „Die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung ist nicht finanzierbar. Auch nicht aus den Reserven der Gesetzlichen Rentenversicherung. Damit würde die Rentenkasse zu Lasten der Beitragszahler geplündert“, sagte der Chefhaushälter der Unionsfraktion, Eckhardt Rehberg.

Lesen Sie auch Schlechte Steuerschätzung erwartet : So könnte Olaf Scholz das Haushaltsloch stopfen

In der Union gibt es unterdessen eine Kontroverse über die Frage, ob es in dieser Legislaturperiode noch weitreichende Steuersenkungen geben kann. „Auch für weitreichende Steuersenkungen besteht aktuell kein Spielraum“, sagte Rehberg. Die Bürger würden in dieser Legislaturperiode bereits um rund 60 Milliarden Euro bei den Sozialversicherungen, bei der Einkommensteuer, beim Kindergeld und durch den ersten Soli-Abbauschritt ab 2021 entlastet. Andere Teile der Union fordern dagegen, den Soli nicht nur für 90 Prozent der Steuerzahler, sondern für alle abzuschaffen.