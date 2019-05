Nationalhymnen : Die blutigen Lieder der anderen

Düsseldorf Die Texte der Nationalhymnen anderer Länder sind nicht immer politisch korrekt. Die berühmte französische Marseillaise verherrlicht sogar die Gewalt.

Man blieb beim Text – ähnlich wie die Franzosen bei ihrer blutrünstigen Marseillaise, die die Furchen der Felder „mit unreinem Blut tränken“ will. Unsere Nachbarn entschieden sich für die historische Kontinuität. Die Hymnen stammten aus einer bestimmten Zeit, dieser Kontext – der Freiheitskampf der Niederländer und die französische Revolution – habe die Nation begründet, heißt es. Die Mehrheit ist damit zufrieden. Die Hymne gilt als Reverenz an die historische Leistung.

Doch bei den meisten überwiegt die Kontinuität – in den USA mit dem berühmten Star-spangled Banner, in Großbritannien mit „God save the Queen“, und selbst Russland hat zumindest die Melodie der alten Sowjet-Hymne übernommen. Am nachhaltigsten waren die Japaner: der Text ihres nationalen Lieds entstand im 9. Jahrhundert. Sie können ebenfalls behaupten, die älteste Hymne der Welt zu besitzen.