Untersuchungsausschuss zur Ahrflut : „Wir haben alles getan, was wir tun konnten“

Der Abgeordnete Martin Haller (SPD, M) sitzt bei einer Zeugenbefragung als Vorsitzender des Untersuchungsausschusses zur Flutkatastrophe im Ahrtal im rheinland-pfälzischen Landtag. (Archivfoto). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Mainz Vertreter der Landesbehörden geben im Mainzer Untersuchungsausschuss an, dass bei der Ahrflut im Juli Schlimmeres verhindert werden konnte. Ein Kieler Krisenforscher übt jedoch Kritik am früheren Landrat Pföhler und der ehemaligen Umweltministerin Spiegel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernd Eyermann

Als die Ahr am Nachmittag und Abend des 14. Juli ­­vorigen Jahres immer weiter stieg, ihr Bett verließ und dann nicht nur ufernahe Bäume und Campingwagen mitriss, sondern auch ganze Orte überschwemmte, war das in der rheinland-pfälzischen Landesregierung kaum bekannt. Geschweige denn, dass Menschen vermisst wurden oder sogar starben.

Innenminister Roger Lewentz und Ministerpräsidentin Malu Dreyer sollen an diesem Freitag dazu im Untersuchungsausschuss des Mainzer Landtags Auskunft geben. Die beiden SPD-Politiker sind für 17.30 Uhr und 20 Uhr geladen. Doch schon bis zum Mittag ist der Zeitplan Makulatur. Statt 60 Minuten sitzt Heinz Wolschendorf, der in der Aufsichts- und Dienstleistungs­direktion (ADD) Referatsleiter für den Katastrophenschutz ist, 210 Minuten vor den Politikern.

Seine Vernehmung zeigt, dass auch jener Verwaltungsbehörde des Landes, die für die Hilfe der Kommunen im Katastrophenschutz zuständig ist, nicht bewusst war, wie dramatisch sich die Situation im Kreis Ahrweiler darstellte. Von überall aus der Eifel, von der Ahr und aus dem Bereich Trier-Saarburg seien am Abend und in der Nacht Anforderungen gekommen: Sandsäcke und Abfüllanlagen habe man gebraucht, dazu wat­fähige Fahrzeuge, Strömungsretter, auch Hubschrauber zur Menschenrettung aus der Luft. „Dass es so dramatisch aussieht im Kreis Ahrweiler, ist erst am 15. Juli im Laufe des Tages richtig klar geworden“, so Wolschendorf.

Ihm ist es wichtig zu betonen, dass „wir alles getan haben, was wir tun konnten“. 300 Menschen seien mit Hubschraubern gerettet worden, genauso viele mit anderen Mitteln und von den 760 Verletzten sei keiner gestorben. „Die Kette der Gefahrenabwehr hat trotz hoher Anforderungen gehalten“, sagt Wolschendorf. Gleichwohl kamen 134 Menschen im Ahrtal ums Leben.

Lesen Sie auch Ausrichtung für 2030 geplant : Bürgermeister hoffen auf Landesgartenschau im Ahrtal

Einige Stunden nach Wolschendorf sitzt ADD-Präsident Thomas Linnertz als Zeuge im Landtag. Er berichtet, dass er dem Innenminister gegen 18 Uhr empfohlen habe, zur Technischen Einsatzleitung in Bad Neuenahr zu fahren. „Auch wegen der schwierigen Lage am Campingplatz Dorsel“, so Linnertz. Dort mussten am späten Nach­mittag Menschen von den Dächern ihrer Campingwagen gerettet werden. Der Innenminister habe ihm um 20.16 Uhr berichtet, dass in Bad Neuenahr konzentriert gearbeitet würde. Er bewege sich nun ins Homeoffice nach Kamp-Bornhofen.

Erst nach Mitternacht erfuhr Linnertz nach eigener Aussage davon, dass aus Ahrweiler bereits um 21.19 Uhr berichtet worden sei, dass in Schuld mehrere Häuser eingestürzt seien, sich in Insul eine schwierige Lage abzeichne, 24 Menschen auf Campingplätzen an der Ahr gerettet werden müssten und dringend Hubschrauber gebraucht würden. Das habe er Lewentz um 0.25 Uhr mitgeteilt. Zudem habe er den Innenminister informiert, dass man auch mit Toten rechnen müsse.

Doch der ADD-Präsident hat noch etwas Anderes zu erzählen. Der ­­damalige Landrat Jürgen Pföhler habe um 1.30 Uhr angerufen, „angespannt und gehetzt wirkend“, so Linnertz, um nach einer Notstromversorgung für die Klinik Maria Hilf nachzusuchen. Er könne seine Einsatzleitung nicht erreichen, habe Pföhler gesagt. „Da habe ich mich gewundert, weil die Einsatzleitung doch ständig mit der ADD-­Koordinierungsstelle in Kontakt war und Anforderungen gestellt hat.“

Die Verantwortung des Landrats – das ist an diesem Freitag in Mainz auch das Thema von Frank Roselieb, dem Direktor des Kieler Instituts für Krisenforschung. Pföhler habe niemals die Verantwortlichkeit für den Katastropheneinsatz abgeben dürfen, sagt Roselieb. Schließlich sei das Krisenmanagement die wichtigste Aufgabe eines Landrats überhaupt. Laut Dienstvorschrift für die Feuerwehr könne das kein Feuerwehrkommandant machen, schon gar kein Ehrenamtlicher. Pföhler hatte die Einsatzleitung an den ehrenamtlich tätigen Brand- und Katastrophenschutzinspekteur und Feuerwehrmann Michael Zimmermann abgetreten.

Doch der Krisenforscher sieht deutliche Defizite auch bei der damaligen Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne). „Sie hätte die Frau des Tages, der Woche und des Monats werden können“, sagt Roselieb, doch ihr habe die Führungsstärke gefehlt. So wie Helmut Schmidt 1962 bei der Flut in Hamburg oder Matthias Platzeck bei der Oderflut 1997 hätte Spiegel „das Gesicht der Krise“ werden können. Als das Landesamt für Umwelt die höchste Warnstufe für die Ahr auslöste, was um 17.17 Uhr geschah, hätte nach Meinung des Krisenforschers die LfU-Präsidentin sofort mit der Umweltministerin in Kontakt treten müssen, Spiegel hätte die Ministerpräsidentin informieren, vor die Kameras treten und vor einer dramatischen Lage warnen müssen. All das ist an diesem späten Nachmittag des 14. Juli nicht geschehen.