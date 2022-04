Benfica Lissabon vor Augen : Jürgen Klopp steht vor entscheidenden Wochen

Berlin/London In England spricht alles über den Liga-Kracher zwischen dem FC Liverpool und Manchester City. Doch erst einmal müssen Jürgen Klopp und Pep Guardiola am Dienstag jeweils ihre Hausaufgaben im Champions-League-Viertelfinale machen.

Außenstehende, sagte Klopp, hätten Liverpool „wahrscheinlich schon ins Halbfinale der Champions League durchgewunken, weil Benfica eben Benfica ist. Ich sehe das nicht so. Benfica ist extrem stark – vor allem, wenn man sie gewähren lässt", warnte er vor dem Viertelfinal-Hinspiel in Lissabon am Dienstag (21 Uhr/Prime Video). Trotzdem sind Klopp und Co. natürlich Topfavorit auf den Halbfinal-Einzug im zweiten Duell am 13. April.