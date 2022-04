Untersuchungsausschuss zur Ahrflut : Was Malu Dreyer im Zeugenstand zur Flutnacht sagte

Mainz Am Ende der 14. Sitzung des Untersuchungsausschusses Flutkatastrophe im Ahrtal sagen Ministerpräsidentin Dreyer und Innenminister Lewentz aus. Demnach wurde ihnen das Ausmaß der Sturzflut erst am nächsten Tag klar.

Mehr als zwei Stunden lang muss die rheinland-pfälzische Regierungschefin warten, bis sie als Zeugin im Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im Ahrtal aufgerufen wird. Ernst setzt sich Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Freitagabend auf einen ungewohnten Platz - dort wo sonst im Landtag die Fraktionsspitze der CDU ihre Zwischenrufe in Debatten abgibt.

Dreyer ist die siebte Zeugin einer Marathonsitzung, in der das Verhalten von Regierungsmitgliedern am 14. und 15. Juli 2021 bis auf die Minute genau unter die Lupe genommen wird. Am 11. März musste bereits Ministerin Spiegel den Ausschussmitgliedern Rede und Antwort stehen. Seitdem vergeht kaum ein Tag, an dem Oppositionspolitiker nicht den Rücktritt der jetzigen Bundesfamilienministerin fordern. Diesmal richtet sich der Blick vor allem auf das Innenministerium, das nicht nur für die Polizei, sondern auch für die Kommunen zuständig ist.