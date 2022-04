Hauptausschuss in Dormagen : Politik mit Sondersitzung zu Hilfe für Geflüchtete

Hauptausschuss in Dormagen

Dormagen Am Dienstag, 12. April, ab 18 Uhr kommen die Mitglieder des Hauptausschusses in einer Sondersitzung zum thema Hlfe für Geflüchtete im Ratssaal zusammen.

Sowohl Stadtverwaltung als auch die Mitglieder des Hauptausschusses hatten die zusätzliche Sitzung angeregt, um die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die Stadt Dormagen zu erörtern. „Wir stehen vor Herausforderungen, die nur gesamtgesellschaftlich zu lösen sind. Dies wird uns nur gelingen, wenn wir alle zusammen geschlossen an einem Strang ziehen. Wir alle, Verwaltung, Politik, Vereine und jede Bürgerin und jeder Bürger, sind gefragt, bei der Bewältigung dieser Mammutaufgabe mitzuhelfen“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld .

Ein Schwerpunktthema der Sitzung ist die große ehrenamtliche Unterstützung bei der Flüchtlingsunterbringung. Dazu geben sowohl der Bürgermeister als auch die Helfer Claudia Manousek, Soledad Obregon, Jürgen Kleinert und Christian Soldin Einblicke in die geleistete Arbeit der vergangenen Wochen. Manousek und Obregon organisieren gemeinsam mit der AWO die Kleiderkammer in der ehemaligen Christoph-Rensing-Schule. Jürgen Kleinert und Christian Soldin sind aktive Mitglieder der Freiwilligen-Organisation „You’ll nev‘Ahr walk alone“, die bereits viele Stunden ehrenamtlich in den Einrichtungen gearbeitet haben.