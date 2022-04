Emmanuel Macron : Einer, der noch Dinge bewegen will

Emmanuel Macron (M.) besucht am Freitag den Markt in Neuilly-sur-Seine nahe Paris, um dort mit Bürgerinnen und Bürgern zu sprechen. Foto: Ludovic MARIN/AFP) Foto: AFP/LUDOVIC MARIN

Paris Was er in den ersten fünf Jahren nicht zu Ende brachte, möchte Emmanuel Macron in einer zweiten Amtszeit vollenden. Etwa das Renteneintrittsalter von 62 auf 65 Jahre anheben. Ob das Frankreich gefällt, wird sich am Sonntag zeigen.

Emmanuel Macrons Büro hat auch in Wahlkampfzeiten jede Woche seinen offiziellen Terminkalender veröffentlicht. Telefonate zum Ukraine-Krieg, Gipfeltreffen in Brüssel und die wöchentlichen Kabinettssitzungen standen darin. Verpflichtungen eines Staatschefs eben. Daneben ist Macron aber auch Kandidat für die Präsidentschaftswahl an diesem Sonntag.

Da dem 44-Jährigen für den Wahlkampf kaum Zeit blieb, hat seine Partei jede Woche ein Video ins Netz gestellt. „Le candidat“ heißt die Serie, die meist mit einer Autofahrt beginnt. Zu sehen ist ein Staatschef im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern, ein hemdsärmeliger Macher oder ein nachdenklicher Landesvater. Die Frage, warum Macron sich für eine zweite Amtszeit bewirbt, können die kurzen Filme aber auch nicht beantworten.

Info Zwölf Kandidatinnen und Kandidaten treten an Amtszeit Die Amtszeit des französischen Staatspräsidenten oder der -präsidentin beträgt fünf Jahre. Eine Wiederwahl ist beliebig oft möglich, es dürfen jedoch höchstens zwei Amtszeiten direkt aufeinander folgen. Verfahren In Frankreich findet die Wahl des Präsidenten nach dem absoluten Mehrheitswahlrecht in zwei Wahlgängen statt. Im ersten Wahlgang ist gewählt, wer die absolute Mehrheit erhält. Das war bisher nie der Fall. Ohne diese Mehrheit findet zwei Wochen später ein zweiter Wahlgang statt. Es handelt sich dabei um eine Stichwahl, da nur die beiden Kandidaten antreten dürfen, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben. Kandidaten Zwölf Personen stehen am 10. April zur Wahl: Emmanuel Macron (44), La République en Marche Marine Le Pen (53), Rassemblement National Éric Zemmour (63), Partei Reconquête Valérie Pécresse (54), Les Républicains Jean-Luc Mélenchon (70), La France insoumise Yannick Jadot (54), Europe Écologie Les Verts Fabien Roussel (52), Parti communiste français Jean Lassalle (66) Résistons! Nicolas Dupont-Aignan (61) Debout la France Anne Hidalgo (62), amtierende Bürgermeistern von Paris, Parti socialiste Philippe Poutou (55), Nouveau Parti anticapitaliste Nathalie Arthaud (52), Lutte Ouvrière

Natürlich will der frühere Wirtschaftsminister das vollenden, was er in den ersten fünf Jahren nicht zu Ende brachte. „Ich will noch Dinge bewegen“, sagt er. Die Rentenreform zum Beispiel, die offiziell wegen der Pandemie auf der Strecke blieb. In einer zweiten Amtszeit will Macron nun das Renteneintrittsalter von 62 auf 65 Jahre anheben.

In der vierstündigen Pressekonferenz, in der er Mitte März sein Programm vorstellte, kündigte er außerdem eine Reform der Sozialhilfe an. Mindestens 15 Stunden soll künftig für das Geld vom Staat gearbeitet werden. Vom Kandidaten, der mit seiner Partei En Marche vor fünf Jahren „sowohl rechts als auch links“ sein wollte, ist damit nur noch das rechtskonservative Standbein übrig geblieben.

Als Macron 2017 zum jüngsten Präsidenten Frankreichs gewählt worden war, knüpften sich hohe Erwartungen an ihn. Der Sohn eines Ärztepaares hatte in seinem Privatleben gezeigt, dass er zu Grenzüberschreitungen fähig ist. Im Gymnasium begann er eine Beziehung zu seiner 24 Jahre älteren Lehrerin Brigitte Trogneux, die er 2007 heiratete. Nach dem Abschluss mehrerer Eliteschulen ging er als Finanz­inspektor zunächst den Weg vieler hoher Beamter. 2008 durchbrach er das gängige Muster allerdings und wurde Geschäftsbanker bei Rothschild. Vier Jahre später verließ er den lukrativen Posten, um an die Seite des sozialistischen Präsidenten François Hollande als stellvertretender Generalsekretär in den Elysée-Palast zu wechseln. 2014 berief Hollande ihn zum jüngsten Wirtschaftsminister Frankreichs.

Als der Sozialist sich wegen katastrophaler Umfragewerte nicht für eine zweite Amtszeit bewarb, kandidierte sein Schützling für das Präsidentenamt. Macrons Kalkül, die alte Rechts-Links-Spaltung aufzubrechen und eine Kraft der Mitte zu schaffen, ging auf: Er gewann die Wahl mit 66 Prozent gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen. In seine Regierung berief er vor allem prominente Konservative wie Regierungschef Edouard Philippe. Schon am Abend seines Wahlsiegs inszenierte Macron sich im Hof des Louvre als Europäer. Wenige Wochen später legte er in seiner Rede an der Sorbonne eine Reihe von Reformideen für die EU vor. Gleichzeitig brachte er auch im eigenen Land die Reformen voran. Ohne großen Widerstand veränderte er das Arbeitsrecht und reformierte die Staatsbahn SNCF.

Dann wurde ihm allerdings die Arroganz, die er in herabwürdigenden Kommentaren gegen Arbeitslose und sozial Schwache gezeigt hatte, zum Verhängnis. Im Herbst 2018 gingen Hunderttausende Demonstrierende in gelben Westen gegen den „Präsidenten der Reichen“ auf die Straße, dem sie vorwarfen, nichts von ihrer Lebensrealität zu kennen. Milliardenschwere Maßnahmen und stundenlange Diskussionen mit den Bürgerinnen und Bürgern entschärften die gewalttätigen Proteste, doch Macrons Reform-Elan war gebrochen.