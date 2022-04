Unterdrückung in Russland : Moskau verbietet die Arbeit deutscher Stiftungen und internationaler Menschenrechtsgruppen

Blick auf den Kreml in der russischen Hauptstadt Moskau vom Ufer der Moskwa aus. Foto: dpa/-

Moskau Russland schließt die Büros mehrerer namhafter internationaler Organisationen, darunter die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung sowie die Menschenrechtsorganisationen Amnesty International und Human Rights Watch.

Sie seien "aus dem offiziellen Register ausländischer Nichtregierungsorganisationen" in Russland wegen angeblicher "Verstöße gegen das russische Recht" ausgeschlossen worden, teilte das Justizministerium am Freitagabend in Moskau mit. Dies entspreche de facto der Schließung, erklärte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International.

Zu den insgesamt 15 betroffenen Organisationen gehören laut dem Justizministerium auch die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung, die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung, die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung, die Grünen-nahe Heinrich-Böll-Stiftung, das amerikanische Politikinstitut Carnegie Endowment for International Peace und die polnische Organisation Wspolnota Polska.

Amnesty International informierte in einer Mitteilung über die Schließung des Moskauer Büros. „Man macht etwas richtig, wenn der Kreml versucht, dich zum Schweigen zu bringen“, schrieb Amnesty-Generalsekretärin Agnès Callamard dazu. Die Organisationen seien "dafür bestraft worden, dass sie die Menschenrechte verteidigt und den russischen Behörden die Wahrheit gesagt haben", erklärte Callamard. Die Regierung in Moskau täusche sich aber, wenn sie glaube, durch die Schließung des Moskauer Büros Amnesty daran hindern zu können, "Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren und aufzudecken". Auch Human Rights Watch kündigte an, weiter zu Verstößen gegen die Menschenrechte in Russland zu recherchieren.

Die Böll-Stiftung erklärte, sie habe mehr als 30 Jahre lang für die „Vision eines freien, demokratischen Russlands“ gearbeitet. „Leider hat die russische Führung unter Präsident (Wladimir) Putin das Land seit vielen Jahren in eine entgegengesetzte Richtung gesteuert.“

Der Vorstandsvorsitzende der Friedrich-Naumann-Stiftung, Karl-Heinz Paqué, erklärte in Berlin: "Wer sich in Russland für Bürger- und Menschenrechte einsetzt, wird bestraft, bedroht und schikaniert." Die "Aggressionen" von Präsident Wladimir Putin "gegen freiheitliche und demokratische Werte gehen weit über die Ukraine hinaus". Die neue Ausweisungswelle von zivilgesellschaftlichen Organisationen sei "ein weiterer Schritt vom Autoritarismus zum Totalitarismus".

Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine wurden bereits die Websites zahlreicher russischer und ausländischer Medien in Russland gesperrt. Die Deutsche Welle (DW), der Anfang Februar ein Sendeverbot in Russland erteilt worden war, wurde Ende März als "ausländischer Agent" eingestuft.

Auch russische Menschenrechtler, Aktivisten und Journalisten beklagen seit längerem zunehmende Repressionen im flächenmäßig größten Land der Erde. So wurden bisher etwa zahlreiche Bürgerrechtsorganisationen als „ausländische Agenten“ eingestuft. Im März verabschiedeten die Behörden zudem mehrere Gesetze, die hohe Haftstrafen vorsehen für die Verbreitung von Informationen über den Ukraine-Krieg, die nicht den Vorgaben und Ansichten des Kreml folgen.

Bereits im Dezember hatte das Oberste Gericht Russlands ein Verbot der Organisation Memorial International verfügt. Ende Februar wurde das Urteil bestätigt. Der ältesten und wichtigste Menschenrechtsorganisation in Russland waren ebenfalls Verstöße gegen das Ausländische-Agenten-Gesetz vorgeworfen worden.

(peng/dpa/AFP)