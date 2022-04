Ahr-Hilfe : Gocher spenden für Jugendherberge an der Ahr

GOCH Der Verein Context hat in der Bürgerstiftung Niederrhein aus Goch Unterstützer für ein Projekt gefunden: Sie wollen helfen, die Jugendherberge, die im Ahr-Hochwasser versank, wieder aufzubauen.

(nik) Die Bürgerstiftung Niederrhein (Johann Klein Stiftung) aus Goch und die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Context unterstützen gemeinsam den Wiederaufbau der Jugendherberge Bad Neuenahr-Ahrweiler, die während der Flutkatastrophe im Juli 2021 massiv beschädigt wurde. Die Spende wurde jetzt in Bad Neuenahr dem Landesverband Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland übergeben.

Oliver Piel, Leiter der Jugendherberge Bad Neuenahr-Ahrweiler, nahm die Unterstützung dankend entgegen: „Die Flutkatastrophe hat die Menschen in der Region schwer getroffen. In der Jugendherberge ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Wir freuen uns daher sehr über jede Unterstützung. Die Spende vom Niederrhein ist dabei noch mal etwas ganz Besonderes.“ Denn Context war mit seiner Kinderfreizeit ConTour zu Gast in der Jugendherberge, als die Ahr über die Ufer trat. Sascha Labohm, Gründungsmitglied des Vereins, erinnert sich: „Dank des umsichtigen und planvollen Einsatzes unseres pädagogischen Betreuerteams und der engagierten Menschen vor Ort ist niemandem etwas passiert und die Gruppe konnte unversehrt abreisen. Dafür sind wir sehr dankbar.“