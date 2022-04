Neue Corona-Regaln : Maske tragen weiter erlaubt

Auch wenn die Maskenpflicht wegfällt: Masken sind weiter erlaubt - und sollten genutzt werden. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Meinung Kreis Kleve Nur weil die Maskenpflicht im öffentlichen Leben praktisch entfällt, wird niemand gezwungen, den Mund- und Nasenschutz abzulegen. Die Masken haben sich als nützliches Mittel zum Schutz vor Infektionen erwiesen – und das bleiben sie auch weiterhin.

Sie würden auch weiterhin Maske hinter dem Thresen tragen, versichert die Verkäuferin in der Bäckerei. Aber die Kunden? Die dürfen sich das nach dem Wochenende aussuchen. Bitten werde man sie nicht, weder in die eine, noch in die andere Richtung. Nun darf also praktisch jeder selbst entscheiden, wie er mit der Pandemie umgeht. Ein komisches Gefühl nach der langen Zeit mit Vorgaben und Masken in Innenräumen, finden Sie nicht? Klar ist aber auch: Nur weil die Maskenpflicht aufgehoben ist, wird niemand gezwungen, den Mund- und Nasenschutz abzulegen. Dass er wirksam gegen eine Ansteckung helfen kann, ist längst bewiesen. Und das kann er auch künftig noch.

Erst in der vergangenen Woche hat sich die Lage in den Krankenhäusern im Kreis Kleve zugespitzt wie nicht zuvor in der Pandemie. In Kleve konnten keine Kinder mehr zur Welt kommen, weil die Kreißsäle schließen mussten. Die Inzidenzzahlen haben im März einen Rekordwert erreicht, alleine am Freitag meldete der Kreis sechs neue Todesfälle. Ich bin angesichts des sogenannten Freedom Days jedenfalls nicht in Jubelstimmung.