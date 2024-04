Event im August So wird der Gocher Sommer

Danke, dass wir wieder ran dürfen“, sagt Frank Wöbbeking, Geschäftsführer der Agentur document 1die zum zweiten Mal denGocher Sommer“ organisiert. Die Veranstaltung, die Leben in die Innenstadt und besonders auf den Marktplatz bringen soll, wird in diesem Jahr vom 1. bis zum 11. August stattfinden und damit in komprimierterer Form als 2023. Damals waren es nämlich drei Wochenenden mit Programm, diesmal möchte man elf sehr intensive Tage im Zentrum erleben. Ein Budget in Höhe von 85.000 Euro plus Zuwendungen einiger Sponsoren macht vieles möglich, was jetzt noch dazukommt, wird dem ehrenamtlichen Bereich angehören, denn das Geld ist ausgegeben, war beim Pressegespräch zu erfahren. Entsprechend kann ein Programmheft mit den konkreten Angeboten und Terminen in Kürze veröffentlicht werden.