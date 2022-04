Ukraine-Krieg : Hildegardishaus wird Flüchtlingsunterkunft – Stadt dankt Klinikverbund

Goch Rund 100 aus der Ukraine geflüchtete Frauen und Kinder können an der Kalbecker Straße aufgenommen werden. Der Aufsichtsrat der KKLE habe eine entsprechende Anfrage der Stadt Goch rasch und unbürokratisch beantwortet.

Der Klinikverbund hatte in Kleve in ganz ähnlicher Weise ausgeholfen: Dort wird das Franziskushaus, ebenfalls ein nicht mehr benötigtes Altenheimgebäude, für die ukrainischen Flüchtlinge genutzt. Auch dort war, wie in Goch, kürzlich ein Neubau realisiert worden.

In Goch stehen 36 Wohneinheiten auf etwa 2500 Quadratmetern zur Verfügung, es können also, da es sich bei den Geflohenen ja meist um Mütter mit Kindern handelt, die in einem Zimmer wohnen möchten, etwa 100 Menschen untergebracht werden. Tatsächlich eignen sich die Räumlichkeiten perfekt (zum Beispiel) für Frauen mit ihren Kindern, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Die rund 100 Kriegsflüchtlinge können kurzfristig in das frühere Pflegeheim einziehen. Aktuell laufen vorbereitende Arbeiten, schon ab Montag, 4. April, können die ersten Flüchtlinge dort aufgenommen werden, berichten die zuständigen Stellen.