Goch : Musik als Zeichen gegen den Krieg

Goch Schüler und Lehrer der Kreismusikschule Kleve haben unter der Leitung von Geigerin Isabella Kubiak ein bewegendes Benefizkonzert im Gocher Kastell auf die Beine gestellt.

Sphärische Harmonien beschwor die polnische Komponistin Grazyna Bacewicz in einem Quartettsatz für vier Violinen herauf, den Kubiak mit ihren Schülerinnen Eva-Marie Zimmer, Tara Bongardt und Sarah Houken aufführte. Tara Bongardt glänzte auch als Solistin in einer „Sicilienne“ der Mozart-Zeitgenossin Maria Theresia von Paradis. Kubiak wiederum meisterte virtuos die Sonate Nr. 3 für Violine solo von Eugène Ysaye.

Besonders emotional wurde es am Schluss, als das Morizot Quartett zwei Sätze aus Dmitri Schostakowitschs Streichquartett c-moll zelebrierte. Der Russe hat das Werk unter dem Eindruck des kriegszerbombten Dresden komponiert, zugleich lässt er im Hauptthema seine Initialen D-S-C-H (in Tönen d-es-c-h) erklingen. Im Anschluss an das ekstatische Toben des zweiten Satzes spielten die Musiker eine Streichquartettfassung der ukrainischen Nationalhymne – und antworteten darauf mit Beethovens „Ode an die Freude“. Ohne Bombast, ganz zart und schlicht.