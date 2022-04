Ostermontag : Puppenspieler Heinz Bömler lädt zum Heimattag

Heinz Bömler am Weiher auf seinem Mühlengelände. Ein altes Transistorradio spielt ihm Musik, wenn‘s mal mehr sein soll als Vogelgezwitscher. Foto: Evers, Gottfried (eve)

goch Füße hoch und ins vertraute Grüne rund ums Haus schauen – zum Beispiel dabei kann ein intensives Heimatgefühl aufkommen. Puppenspieler Heinz Bömler lädt am Ostermontag zum Heimattag in der Viller Mühle ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Um irgendeine Tümelei geht es nicht. Niemand wird wohl Heinz Bömler, den „wahnsinnigen Puppenspieler“, einen Spießer nennen. Entsprechend kann angenommen werden, dass der „Heimattag“, zu dem er am Ostermontag Niederrheiner und alle anderen, die sich in der Region zu Hause fühlen, in die Viller Mühle einlädt. Gegen einen kleinen Kostenbeitrag, versteht sich, denn Bömler, wenn er auch „Chef der Firma Lug und Trug“ ist, hat wie alle Kulturschaffenden und Unterhaltungsprofis zwei harte Jahre hinter sich. Die Coronazeit hat es still werden lassen rund um die frühere Ölmühle zwischen Hommersum und Kessel. Dabei hat der Puppenspieler in der Zwischenzeit einiges Neue angeschafft und möchte es nun gerne zeigen.

„Neu“ sind die Kostbarkeiten, die Heinz Bömler um sich schart, natürlich meist nicht. Es geht ihm ja viel mehr um das Gestern, das aber für die Gegenwart Bedeutung hat. „Mein Lieblingsausspruch ist ja ,ohne Herkunft keine Zukunft“, sagt der inzwischen 80-Jährige, der mit Menschen jeder Altersgruppe darüber ins Gespräch kommen möchte. Seiner Erfahrung nach sind es zwar eher die Älteren, die Freude an den Zeugnissen der Vergangenheit haen, „aber wenn man eine lustige Geschichte drum herum packt, haben wohl auch Jüngere Spaß.“

Und an Ideen für solche Erzählungen mangelt es Bömler nicht. Er zeigt zum Beispiel auf vier Modelle der ehemaligen Gocher Stadttore, die für sich betrachtet nicht sehr spannend sind. Aber wenn er erzählt, welche „Gocher Füße“ einst durch diese Tore spazierten, nämlich die Senk-, Klump- oder Plattfüße diverser Janssens, und wenn dann noch Holzmodelle aus der Schuhwerkstatt Paarmann gezeigt werden – dann sieht das schon anders aus. Nicht nur Gocher sollen auf ihre Kosten kommen, auch aus Kleve hat Bömler viel zu zeigen. Werbeschilder diverser Unternehmen von der Keksfabrik Xox bis zur „Rio-Bar“, alte Balken des längst abgerissenen Schützenhauses, das Plakat zu einer Ringelnatz-Lesung im Spiegelturmsaal der Burg, eine Narrenkappe in Schwanengestalt.

„Ich habe Sachen aus Emmerich, Geldern, Moers und Krefeld, Menschen aus der ganzen Umgebung sollten sich erinnern an Geschäfte, Händler und Örtlichkeiten, die im Alltag längst vergessen sind“, sagt der Mühlen-Chef.

Wie sich damals im Parkhotel Schweizerhaus Kegeldamen aus dem Ruhrgebiet und Herren aus der Nachbarschaft begegneten, in welchen grafisch aufwendig gestalteten Papiertaschen Einkäufe verstaut wurden, mit was für kippeligen metallenen Gefährten Kleinkinder mobil wurden: All das wird bei Bömler wieder gegenwärtig. Auch Anblicke, die noch gar nicht so weit weg sind, kehren in die Erinnerung zurück, etwa der riesige mittelblaue Engel, der die Halle von „Massive Leuchten“ in Goch zierte oder die 20 Meter lange Leuchtschrift „Zollamt Elten Autobahn“.

Die meisten Gäste werden sich an Vieles erinnern, was auf dem Gelände und in den Gebäuden zu sehen ist. Über „Heimat“ mal nachzudenken lohne sich in jedem Fall. Jeder, der aus dem Urlaub zurückkehrt, kennt es, das angenehme Gefühl, wenn die bekannten Straßen wieder in den Blick geraten. Oder wie schön es ist, einen alten Wohnort aufzusuchen und dort den noch immer selben Kneipenwirt anzutreffen. „Ich habe zum Beispiel jahrelang in Berlin gelebt, und wenn ich da mal hinkomme, gibt es immer noch Menschen, die ich kenne – auch das ist ein Stück Heimatgefühl“, findet Bömler. Gar nicht zu reden von den Geflohenen dieser Tage, die sich nichts sehnlicher wünschen, als zurück nach Hause zu können. Egal, wieviel Verlust und Arbeit dort auf sie warten.