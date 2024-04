Kolpingchor und MGV Kevelaer Zwei Männerchöre machen gemeinsame Sache

Insgesamt werden etwa 65 bis 70 Sänger auf der Bühne zu sehen und zu hören sein, dazu die Gocher Sopranistin Maria Klier als Solistin. Eine so große Gruppe kommt zustande, weil die Männerchöre aus Goch und Kevelaer (dort ist Wolfgang Dahms der Chorleiter) gemeinsam konzertieren. „Wir werden zeigen, was wir drauf haben und präsentieren Hits von Gruppen wie den Beatles oder Abba, genauso von den Bläck Föös oder von Reinhard Mey, die jeder kennt. Unvergessene Erfolgsmelodien kommen in Erinnerung und machen gute Lane“, verspricht der Kolpingchorleiter. Durch das Programm führt in bewährter Weise Diakon Werner Kühle. Thomas Janssen begleitet die Sänger am Flügel, Jan van de Loo bietet die passende Percussion.